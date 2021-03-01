محمد علي الحوثي: أكبر منحة تقدم لليمنيين هي إيقاف العدوان وفك الحصار

قال عضو المجلس السياسي الأعلي في اليمن محمد علي الحوثي إن “أكبر منحة لليمنيين هي إيقاف العدوان وفك الحظر الجوي والحصار القاتل للشعب اليمني”، وأضاف “لو كان مؤتمر المانحين عقد من أجل الموقف الإنساني، المفترض أول إجراء قبل أي تبرع هو إيقاف سبب المجاعة والأزمة الاسوأ عالميا من خلال ايقاف الحصار والعدوان ثم التعويض لازالة أثاره”.

وأضاف الحوثي الاثنين أن “كل هذه تحتاج إلى قرار ممن يسمون أنفسهم مانحين وهم في نفس الوقت من يشاركون بالعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفاء به”، وتابع أن “تقديم الفتات من أرباح مبيعات أسلحتهم التي تقتل الشعب لا توقف المجاعة التي يصنعونها”.

وأكد الحوثي أن “الأجدر بالدول التي حضرت مؤتمر المانحين لتضع بعض الملايين لمساعدة الشعب اليمني أن تقف موقفا ينسجم مع قوانينها بإعلانها وقف مبيعاتها من الأسلحة التي تستخدم ضد الشعب اليمني وأن تتخذ قرارا بإيقاف المشاركة الفعلية في العدوان والدعم اللوجستي والاستخباراتي”، واكد ان غير ذلك فهو عمليات تجميل لإجرامها”.

المصدر: موقع انصار الله