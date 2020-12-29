حركة أمل استنكرت الإعتداء على خيم النازحين السوريين في بحنين شمال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 29 2020 - 18:36

حركة أمل استنكرت الإعتداء على خيم النازحين السوريين في بحنين شمال لبنان

منذ 28 mins 29 December، 2020
حركة أمل
لبنان

استنكرت حركة أمل الثلاثاء “الإعتداء الذي طاول مخيما للنازحين السوريين وإحراقه في منطقة المنية بحنين شمال لبنان”.

واكدت الحركة ان “ما حصل من إحراق لخيم الأشقاء النازحين السوريين مدان ومستنكر بكل المقاييس”، وتابع “هذا الاحراق بقدر ما يمثل من اعتداء على حياة الآمنيين، أيضا هو إعتداء على أبناء الشمال ومنطقة المنية والضنية بشكل خاص واللبنانيين بشكل عام، وإساءة لقيمهم في الضيافة وحسن الجوار”.

ودعت الحركة “السلطات الامنية والقضائية المختصة الى ضرورة الاسراع بمعاقبة المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة