مسؤولون سوريون وروسيون يعلنون تطوير التنسيق المشترك

مؤتمر صحفي سوري روسي مشترك انعقد وسط دمشق تناول التطورات السورية المختلفة وما آلت اليه الأوضاع في سوريا وموضوع المهجرين السوريين والتعاون السوري الروسي المستمر في عدة ملفات.

الافتتاحية جاءت بكلمة وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف استعرض خلالها ما تعمل عليه الدولة السورية من تحسين لوضع الخدمات في المناطق التي عادت بغالبيتها الى سلطة الدولة السورية. وتناول الجهود في موضوع إعادة النازحين والمهجرين ذاكرا احصائيات حول الملف.

وأكد أن الإرهاب الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب هي أحد أوجه الحرب الأمريكية على سورية والتي تعد السبب الأساسي في معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تأتي في إطار تطابق الموقف الأمريكي الإسرائيلي إزاء سورية لأن الهدف منها التعويض عن هزيمة أدواتها من المجموعات الإرهابية ومحاولة انقاذ المخطط العدائي المترنح في سورية.

من جهته معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري د. أيمن سوسان، استكمل ما يتعلق بالجانب الديبلوماسي مشيرا الى رفع مستوى التعاون السوري الروسي فيما يتعلق بموضوع المهجرين وإعادة اعمار المناطق المتضررة جراء الإرهاب خلال سنوات الحرب، مشددا على تطوير العلاقات بشكل اكبر من خلال عدد من الأعمال المشتركة بين الجانبين سيتم البدء بها قريباً.

اللواء حسن ابراهيم مدير الادارة السياسية ممثلا عن وزير الدفاع السوري، أخذ دوره في الحديث عن استمرار ذهاب الأوضاع نحو الاستقرار بشكل كبير خاصة بعد تحرير غالبية المناطق في البلاد، و أن دور الجيش ليس فقط بالحرب إنما أيضا يأتي لإعمار البلاد، في تنويه إلى ان وزارة الدفاع السورية ستأخذ دورا مهما في الأعمال الإعمارية كما كان سابقا في الأعمال القتالية لتحرير البلاد من الإرهاب.

بدوره ممثل مركز التنسيق الروسي اللواء بحري صيتنيك فياتشيسلاف أكد أن مركز المصالحة نفذ في الفترة ما بين أيلول وتشرين الثاني هذا العام 2666 عملية إنسانية في كل المحافظات السورية مبينا أن المركز يقوم بمراقبة إعادة إعمار البنية التحتية والمرافق العامة.

وأشار فياتشيسلاف إلى أنه وبفضل العمل النشط للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية عاد أكثر من مليوني مواطن سوري إلى أماكن إقامتهم ما قبل الأزمة وحتى تاريخ اليوم موضحا أن مجموعات العمل التابعة لأقسام مركز التنسيق وبشكل مشترك مع ممثلي الهلال الأحمر العربي السوري وهيئات الإدارة المحلية يعملون على نقل 500 مهجر من 8 مراكز إيواء إلى مكان إقامتهم في المناطق المحررة و355 مهجرا آخر من 6 مراكز إيواء في محافظة حماة ويخطط أن يتم خروج اللاجئين من مخيم الركبان عبر معبر جليب إلى مخيم اللاجئين في الدوير.

المصدر: موقع المنار +سانا