التحكم المروري: تعطل مركبة داخل نفق #المطار الاول باتجاه #خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2020 - 17:38

التحكم المروري: تعطل مركبة داخل نفق #المطار الاول باتجاه #خلدة

منذ 1 ساعة 28 December، 2020
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