التحكم المروري: تعطل مركبة داخل نفق #المطار الاول باتجاه #خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 28 2020 - 17:38
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
وزير الصحة حمد حسن: الدولة ستؤمن لقاح كورونا بعدالة ومجاناً للطبقات والفئات المستهدفة وفق المعايير الطبية العالمية
وزارة السياحة: تم تسطير 831 ضبطاً و56 قرار إقفال بالشمع الأحمر بحق مؤسسات سياحية مخالفة للتعبئة العام في الأشهر الأخيرة
السفير السوري في لبنان للمنار: ما أشار إليه السيد نصر الله عن دعمنا لغزة هو ترجمة فعلية لإيماننا بالمحور الذي تنتمي إليه
السفير السوري في لبنان تواصل مع الأجهزة الرسمية اللبنانية للوقوف على ما جرى في مخيم النازحين السوريين شمال لبنان
رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان: نستنكر بشدة الاعتداء على مخيم النازحين السوريين في بحنين
الشيخ قبلان: الاعتداء على مخيم النازحين هو عمل همجي ينافي قيمنا الوطنية والانسانية وتعاليمنا الدينية ويضر بمصلحة البلدين
النائب طلال أرسلان: موقفنا من قضية النازحين معروف وجريمة بحنين- المنية جريمة ضد الانسانية والقيم والأخلاق
المئات يتظاهرون في العاصمة المغربية الرباط حاملين الاعلام الفلسطينية رفضا للتطبيع مع العدو الصهيوني
الخارجية الإيرانية: الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية إثارة أي توتر في المنطقة ونحذرها من مغامرات جديدة في أيامها الأخيرة
الكرملين: الرئيسان الروسي والصيني يبديان استعدادهما لتكثيف التنسيق من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار الدوليين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على حزمة التحفيز الاقتصادي لدعم الأسر والشركات المتضررة من وباء كورونا
مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان يدعو السعودية الى "الافراج المبكر" عن الناشطة لجين الهذول
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الشيخ قبلان: الاعتداء على مخيم النازحين هو عمل همجي ينافي قيمنا الوطنية والانسانية وتعاليمنا الدينية ويضر بمصلحة البلدين
النائب طلال أرسلان: موقفنا من قضية النازحين معروف وجريمة بحنين- المنية جريمة ضد الانسانية والقيم والأخلاق
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على حزمة التحفيز الاقتصادي لدعم الأسر والشركات المتضررة من وباء كورونا
الخارجية الإيرانية: الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية إثارة أي توتر في المنطقة ونحذرها من مغامرات جديدة في أيامها الأخيرة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
السيد نصرالله: المقاومة اليوم بألف خير وفي أفضل قدراتها ومعنوياتها ونثق بالمستقبل والاقتراب من النصر
السيد نصرالله: أي هدف على امتداد مساحة فلسطين المحتلة نريد أن نصيبه بدقة نحن قادرون على إصابته بدقة
السيد نصرالله: هناك أمور وقدرات لدى المقاومة لا يعلم عنها الاسرائيلي شيئاً وهي في دائرة ضيقة جداً
السيد نصرالله: حقنا بمنع أي سرقة اسرائيلية في مياهنا طبيعي وقدرتنا على القيام بذلك لا نقاش حولها
السيد نصرالله: هناك أزمة ثقة تؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية وهي بشكل أساسي بين الرئيسين عون والحريري
السيد نصرالله: نحن نقف الى جانب بيئة المقاومة والى جانب جميع اللبنانيين ونحاول ونسعى لتقديم المساعدات بأي طريقة نستطيع
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
عدد من الشبان في منطقة المنية أحرقوا مخيما للنازحين السوريين بعد وقوع اشكال في المنطقة ما ادى لاحتراقه بالكامل
وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية: اقدام بعض الشبان على احراق خيم النازحين السوريين في بحنين عمل اجرامي مستنكر
وفد من حزب الله زار عددا من الفاعليات والبلدات المسيحية في منطقة صيدا معايدا بميلاد السيد المسيح (ع)
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: تعطل مركبة داخل نفق #المطار الاول باتجاه #خلدة
منذ 1 ساعة
28 December، 2020
نفق المطار
التعليقات
ذات صلة
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين داخل نفق #المطار باتجاه #خلدة و#حركة_المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: تصادم بين سيارتين عند نفقي #المطار باتجاه #خلدة – الاضرار مادية وسبب بازدحام مروري بالاتجاهين
التحكم المروري :تعطل مركبة داخل نفق #المطار الاول باتجاه #خلدة ودراج من #مفرزة_سير_بعبدا في المحلة للمعالجة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}