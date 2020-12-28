السيد نصرالله: المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية في ظل الادارة الاميركية الحالية لن تصل الى اي مكان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2020 - 00:08

السيد نصرالله: المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية في ظل الادارة الاميركية الحالية لن تصل الى اي مكان

منذ 6 mins 28 December، 2020
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