السيد نصرالله: هناك أمور لدى المقاومة لا يعلم الإسرائيلي عنها شيئاً وهي في دائرة ضيقة جداً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2020 - 00:08

السيد نصرالله: هناك أمور لدى المقاومة لا يعلم الإسرائيلي عنها شيئاً وهي في دائرة ضيقة جداً

منذ 48 mins 27 December، 2020
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