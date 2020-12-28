السيد نصرالله: هناك أمور لدى المقاومة لا يعلم الإسرائيلي عنها شيئاً وهي في دائرة ضيقة جداً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2020 - 00:08
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السيد نصرالله: هناك أمور لدى المقاومة لا يعلم الإسرائيلي عنها شيئاً وهي في دائرة ضيقة جداً
منذ 48 mins
27 December، 2020
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السيد نصرالله
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