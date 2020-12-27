السيد نصر الله : ليس هناك معلومات دقيقة عن أن ترامب أو العدو الاسرائيلي سيقدمان على عمل ما لكنها مجرد تحليلات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2020 - 20:42

السيد نصر الله : ليس هناك معلومات دقيقة عن أن ترامب أو العدو الاسرائيلي سيقدمان على عمل ما لكنها مجرد تحليلات

منذ 22 mins 27 December، 2020
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