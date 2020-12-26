فهمي: اذا ارتفعت الاصابات بكورونا سنذهب للاقفال – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2020 - 14:48

فهمي: اذا ارتفعت الاصابات بكورونا سنذهب للاقفال

منذ 2 ساعة 26 December، 2020
الوزير محمد فهمي
لبنان

قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد فهمي “اذا ارتفعت الاصابات بوباء كورونا نحن ذاهبون الى الاقفال”. وتمنى أن “تبقى الاصابات كما هي حتى لا نقفل البلد مرة جديدة”، مشيرا الى “ضرورة إيجاد توازن بين الوضع الاقتصادي والوضع الصحي”.

اضاف فهمي بعد لقائه البطريرك الماروني بشاره الراعي الى “لا أستطيع التحدث في الاعلام عن التحقيق في جريمة الرابع من آب، من أجل سرية التحقيقات”، وتابع “نعمل ليل نهار لكشف ملابسات جريمة الكحالة”.

ورأى فهمي انه “ليس هناك من خلاف بين السياسيين والقضاء ولا يجب أن يكون هناك استنسابية في التحقيق جريمة المرفأ”، وأكد ان “الاستنسابية تفشل التحقيقات ونتائجها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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