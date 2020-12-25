تركيا ترحب بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية التركية الجمعة، أن تركيا “تقيم بشكل إيجابي” اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتعتقد أن هذا “سيفتح فرصاً جديدة لها”.

وجاء في بيان الوزارة “ترحب تركيا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات حول مستقبل العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتركيا التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع المملكة المتحدة في جميع المجالات، هي أيضاً دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وتدخل في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي. نعتقد أن هذه الصفقة ستوفر لتركيا فرصاً جديدة فيما يتعلق بعلاقاتها مع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة”.

وأشار البيان إلى أن الاستعدادات لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا وتركيا قد دخلت أيضاً مراحلها النهائية. هذا ودخلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم أمس الخميس، في اتفاقية تجارة “بريكست” ، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2021.

المصدر: سبوتنيك