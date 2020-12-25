غرفة التحكم المروري: تعطل بيك اب محلة انفاق #المطار باتجاه #خلدة ودراج من #مفرزةسيربعبدا يعمل على تسهيل السير – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2020 - 12:56
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غرفة التحكم المروري: تعطل بيك اب محلة انفاق #المطار باتجاه #خلدة ودراج من #مفرزةسيربعبدا يعمل على تسهيل السير
منذ 31 mins
25 December، 2020
احوال الطرقات في لبنان
انفاق المطار
غرفة التحكم المروري
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