المرصد الاميركي للزلازل: زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب الفيليبين

ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات الفيليبين الجمعة، بحسب المرصد الجيولوجي الأميركي، وأفاد سكان العاصمة مانيلا عن اهتزاز المباني وتوقف وجيز في قداديس الميلاد دون الابلاغ بشكل فوري عن وقوع أضرار.

وهز الزلزال منطقة باتانغاس في جزيرة لوزون على عمق 114 كيلومترا عند الساعة 7.43 صباحا بالتوقيت المحلي (23.43 ت غ)، بحسب المرصد الأميركي.

وكان المرصد قد أفاد في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6.2 درجات وعلى عمق 108 كيلومترات.

والفيليبين جزء من “حزام النار” في المحيط الهادي، وهي منطقة ناشطة زلزاليا تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية