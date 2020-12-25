زلزال يضرب جزيرة ميندورو الفلبينية بقوة 6.3 درجة

أفاد مركز البحر المتوسط الأوروبي لرصد الزلازل، بأن زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة ميندورو، وهي سابع أكبر جزر الفلبين.

وأشار المركز الأوروبي إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 144 كيلومترا.

من جانبه، أكد المركز الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن الهزات وصلت إلى المنطقة المحيطة بالعاصمة مانيلا.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أوضحايا بشرية.

وقال المركز الفلبيني أنه لا يتوقع أي آثار مدمرة للزلزال، لكنه حذر من هزات ارتدادية.

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة ميندورو تقع غربي الفلبين، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.3 مليون نسمة، ومساحتها نحو 10.5 ألف كيلومتر مربع.

المصدر: وكالة رويترز