كورونا في لبنان .. النائب الحجار يعلن اصابته بالفيروس واجتماع طارئ لإتحاد بلديات جبل عامل

اعلن النائب محمد الحجار عبر حسابه على فيسبوك اصابته ونجله رشيد بفيروس كورونا وقال: “كالعادة تجتمع عائلتي الصغيرة في عطلة نهاية الأسبوع في شحيم لكن بعدما تبين إصابة نجلي رشيد بفيروس كورونا الأحد الماضي، وبسبب مخالطتي له قمت بحجر نفسي و أجريت فحص PCR وجاءت النتيجة إيجابية. الحمد لله على كل حال”.

هذا وعقدت خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل وخلية الازمة في بلدة الصوانة، في إطار متابعة الوضع الصحي في بلدة الصوانة، وضمن توحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا اجتماعا طارئا تم خلاله مناقشة السبل الآيلة للوصول الى تخفيض عدد المصابين، حيث تم الطلب في تشديد الاجراءات لناحية لبس الكمامة ومنع التجمعات ومتابعة المخالطين المباشرين وغير المباشرين.

وأعلنت خلية الأزمة في بلدية حقل العزيمة ـ الضنية عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من بين المقيمين في البلدة، بعد أن ظهرت نتائج الفحوصات المخبرية pcr التي أجريت على مصابين ومخالطين ومشتبه إصابتهم بالفيروس، وجاءت النتائج إيجابية. وطلبت الخلية من جميع المصابين والمخالطين الإلتزام الكامل بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، وتبليغ خلية الأزمة بغية متابعة حالتهم الصحية، وذلك حفاظاً على سلامتهم وعلى سلامة عائلاتهم، ومنعا لتفشي الفيروس”.

المصدر: الوكالة الوطنية