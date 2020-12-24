وكالة يونيوز تعرض مشاهد تنشر للمرة الأولى للحظة استهداف الشهيدين سليماني والمهندس في بغداد

حصلت وكالة يونيوز للأخبار على مشاهد تعرض للمرة الأولى للحظة وصول طائرة قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني إلى مطار بغداد، واستقباله من قبل تشريفات الحشد الشعبي، إضافة إلى استهدافه من قبل الطائرات الامريكية.

وتظهر المشاهد عناصر من تشريفات الحشد الشعبي في مطار بغداد وهم باتجاههم لاستقبال الشهيد سليماني، إضافة لخروج السيارات التي استقلها سليماني والمهندس من المطار. كما تظهر المشاهد لحظة اعتداء الطائرات الامريكية على سيارة الشهيد سليماني والمهندس قرب مطار بغداد ما أدى لاستشهادهما فجر يوم الجمعة 3/1/2020. وستعرض وكالة يونيوز المشاهد الكاملة غداً الخميس لتفاصيل وصول الشهيد سليماني إلى مطار بغداد قادماً من دمشق.

المصدر: يونيوز