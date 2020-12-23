رئاسة الجمهورية اللبنانية: لا دور للنائب باسيل بتشكيل الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2020 - 22:46

رئاسة الجمهورية اللبنانية: لا دور للنائب باسيل بتشكيل الحكومة

منذ 55 mins 23 December، 2020
رئاسة الجمهورية اللبنانية
لبنان

نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما ذكرته محطة “الجديد” في نشرتها مساء الاربعاء عن دور مزعوم لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في “تعطيل” تشكيل الحكومة العتيدة.

وأوضح المكتب انه “سبق ان اكدت رئاسة الجمهورية مرارا ان لا طرف ثالثا في عملية البحث في تشكيل الحكومة التي تتم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري”.

وتابع المكتب ان “النائب باسيل اكد بدوره عدم مشاركته في البحث في تشكيل الحكومة، الا ان محطة الجديد مصرّة على اقحام اسم باسيل في المسألة الحكومية في محاولة واضحة ومتكررة لبث أكاذيب هدفها الإساءة الى المسار الدستوري لتشكيل الحكومة، فضلا عن استهدافات أخرى لم تعد خافية على احد”.

واكد مكتب ان “ما نشر مساء اليوم في مقدمة الجديد من أخبار مختلقة يندرج في اطار سياسة التضليل التي تعتمدها هذه المحطة والتي لم تعد تنطلي على أحد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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