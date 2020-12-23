الرئيس الاميركي دونالد ترامب يصدر عفوا عن 4 عناصر من ـشركة”بلاك ووتر” أدينوا بارتكاب مجزرة في بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 23 2020 - 14:30

الرئيس الاميركي دونالد ترامب يصدر عفوا عن 4 عناصر من ـشركة”بلاك ووتر” أدينوا بارتكاب مجزرة في بغداد

منذ 43 mins 23 December، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة