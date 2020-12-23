كركي قرر اقفال مكتب جونية في الضمان الاجتماعي بعد اصابة خمسة من مستخدميه بالفيروس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2020 - 01:06

كركي قرر اقفال مكتب جونية في الضمان الاجتماعي بعد اصابة خمسة من مستخدميه بالفيروس

منذ 1 ساعة 22 December، 2020
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي
لبنان

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  الدكتور محمد كركي البيان الاتي :”بعدما تبين اصابة خمسة مستخدمين في مكتب جونية بفيروس كورونا،وبناء على توصيات اللجنة المكلفة بمتابعة وتتبع انتشار وباء كورونا في مديريات ومكاتب الصندوق، وحفاظا على صحة المستخدمين والمراجعين،قرر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اقفال مكتب جونية اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء23 كانون الاول 2020 ، على ان يستانف العمل في المكتب المذكور صباح يوم الاثنين 28 كانون الاول 2020، وذلك على ضوء نتائج الفحوصات التي سوف تجرى لباقي مستخدمي المكتب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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