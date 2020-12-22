مقتل 4 عناصر من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لطالبان شمال شرقي البلاد

لقي مالا يقل عن 4 عناصر من قوات الأمن الأفغاني مصرعهم في هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان في ولاية قندوز شمال شرق أفغانستان. ونقل التلفزيون المحلي “تولو نيوز” عن مصادر قولها “وقع الحادث مساء الاثنين في مقاطعة تشاردارا، ومن بين القتلى رئيس شرطة المنطقة احمد عمر صالح”. وبحسب المصدر، إن حركة “طالبان” لم تعلق على الحادث بعد.

وفي نهاية شباط/فبراير الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عاماً من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية المحتلة من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل الأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 من طالبان فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى.

وأعلن وفدا الحكومة الأفغانية وحركة طالبان أوائل الشهر الجاري أنهما اتفقا على أطر مفاوضات السلام التي انطلقت في وقت سابق بالعاصمة القطرية الدوحة، وأنهما بصدد مناقشة أجندة المحادثات، وسط ترحيب أجنبي بالإعلان باعتباره “تطوراً إيجابياً”.

المصدر: سبوتنيك