غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من الكوستا برافا باتجاه #الاوزاعي بسبب استمرار الاشغال وعناصر من مفرزة سير الضاحية في المحلة للمعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2020 - 08:24

غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من الكوستا برافا باتجاه #الاوزاعي بسبب استمرار الاشغال وعناصر من مفرزة سير الضاحية في المحلة للمعالجة

منذ 55 mins 22 December، 2020
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