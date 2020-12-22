مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون الأمني والمعلوماتي

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع سفير سوريا لدى بغداد صطام جدعان الدندح، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالين الأمني والمعلوماتي.

وأفادت مستشارية الأمن القومي العراقي في بيان لها بأن “الأعرجي والدندح ناقشا آخر المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين لتأمين حدودهما المشتركة ومكافحة الإرهاب وأهمية تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي”.

وشدد الأعرجي على “سعي العراق للحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية والعمل على منع تسلل الإرهابيين بين البلدين وتهيئة كل الظروف المناسبة لتحقيق وبناء سلم مجتمعي يعزز أمن واستقرار المنطقة”.

بدوره، أكد السفير السوري على “أهمية التنسيق السوري العراقي المشترك في المجالين الأمني والمعلوماتي للقضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية في البلدين الشقيقين”.

المصدر: سانا