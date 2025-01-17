غوتيريش التقى ميقاتي: هناك أهمية لدعم القوات المسلحة اللبنانية

استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي مساء الجمعة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحضور المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” الجنرال أرولدو لازارو، ومساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري.

وبعد الاجتماع، قال غوتيريش “أتيت للتو من الناقورة في الجنوب، بعد زيارتي لمركز قوات اليونيفيل هناك وشعرت بالفخر حينما التقيت عناصر اليونيفيل الشُجعان الذين أدوا مهامهم، في ظل أصعب الظروف التي مر بها جنوب لبنان”، وتابع “لقد شاهدت أحد مراكز اليونيفيل التي تضررت جراء قصف تعرضت له خلال الحرب الأخيرة، لكن قوات اليونيفيل الشجعان والأبطال بقوا في مراكزهم وواصلوا مهمتهم في حفظ السلام وتوفير الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل”، وأضاف “هناك أهمية لدعم القوات المسلحة اللبنانية ومدها بالمعدات اللازمة لتوفير الحماية للبنانيين”.

وكان غوتيريش قد أدلى بتصرح قبيل لقائه ميقاتي حيث قال “لقد وصلتُ للتو من الناقورة بعد زيارتي لقوات اليونيفيل، وقد شعرتُ بفخر كبير تجاه شجاعة وصمود قوات اليونيفيل، خصوصاً في ظل فترة صعبة للغاية مليئة بالضغوطات الهائلة التي مورِست عليهم للمغادرة”، واضاف “نحن الآن نريد أن نبذل كل ما في وسعنا لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية”، واعتبر ان “هذه القوات المسلحة اللبنانية تمثل أداةً أساسية لا غنى عنها لحماية الشعب اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام