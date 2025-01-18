الولايات المتحدة | السلطات تشدد اجراءاتها الأمنية على الحدود بين ولاية تكساس و المكسيك استعدادا لتنصيب ترامب

واصلت السلطات الاميركية اتخاذ اجراءات أمنية، عند المناطق الحدودية، ضمن التحضيرات النهائية لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المقرر نهار الاثنين المقبل، في العشرين من الشهر الجاري.

و في السياق، أقام عناصر الجمارك و حماية الحدود الأمريكية، حواجز على جسر “باسو ديل نورت الدولي” الحدودي، الذي يربط مدينة سيوداد خواريز المكسيكية، بمدينة إل باسو، الواقعة في ولاية تكساس الأميركية.

وتمّ وضع سياج من الأسلاك الشائكة على الحدود كجزء من التدابير الأمنية، قبل تولي دونالد ترامب، منصبه لولاية ثانية، كرئيس للولايات المتحدة، في 20 يناير/كانون الثاني.

المصدر: وكالات