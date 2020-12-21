الصحة الروسية: نتحقق من المعلومات حول سلالة جديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية الإثنين أن “الخبراء الروس يقومون بالتحقق من المعلومات حول السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا، وهم على اتصال بزملائهم الأجانب”.

وقالت الوزارة “يتم التحقق من المعلومات حول السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في المملكة المتحدة من قبل المتخصصين وهم على اتصال بزملائهم الأجانب، بما في ذلك ومنظمة الصحة العالمية.”

من جهة ثانية، أعلن “مقر عمليات مكافحة كورونا” في روسيا الإثنين أن “روسيا ستعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا اعتبارا من الساعة 00:00 يوم 22 كانون الأول/ديسمبر 2020 لمدة أسبوع”.

المصدر: روسيا اليوم