طليس شكر الرئيس بري والنواب لإقرار قاون اعفاء المركبات من رسوم الميكانيك: شمعة مضيئة في النفق المظلم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2020 - 17:16

طليس شكر الرئيس بري والنواب لإقرار قاون اعفاء المركبات من رسوم الميكانيك: شمعة مضيئة في النفق المظلم

منذ 1 ساعة 21 December، 2020
بسام طليس
لبنان

علق رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، على اقرار قانون اعفاء المركبات من رسوم الميكانيك، وقال في بيان:” شكرا دولة الرئيس، شكرا لجميع السادة النواب، شكرا لجميع الزملاء في قطاع النقل البري، شمعة مضيئة في النفق المظلم، مبروك للسائقين العموميين، مبروك لذوي الدخل المحدود، على امل ان تقوم الحكومات بدورها في تنفيذ القوانين لاسيما التي تحمي العاملين في قطاع النقل البري، اخرجوا خطة النقل العام من ادراج رئاسة مجلس الوزراء واقروها.
وختم طليس :”اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ماضية في مواصلة نضالها من اجل مهنة محمية بالقانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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