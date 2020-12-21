الوزير حسن: الحجر في المنزل خمسة أيام يسبقه حجر في الفندق لثلاثة أيام على أن يخضع الوافد قبل مغادرته لفحص pcr – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2020 - 11:04

الوزير حسن: الحجر في المنزل خمسة أيام يسبقه حجر في الفندق لثلاثة أيام على أن يخضع الوافد قبل مغادرته لفحص pcr

منذ 12 mins 21 December، 2020
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