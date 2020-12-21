الوزير حسن: الحجر في المنزل خمسة أيام يسبقه حجر في الفندق لثلاثة أيام على أن يخضع الوافد قبل مغادرته لفحص pcr – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2020 - 11:04
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الوزير حسن: مهما كان تحول فيروس كورونا مؤثرا يبقى الالتزام بالوقاية سبيلا للنجاة
الصحة اللبنانية: تسجيل 1534 اصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
مصادر عراقية: اعطاب شاحنة تابعة لرتل دعم لوجستي لقوات الاحتلال الامريكي على الطريق الدولي في الناصرية جنوب العاصمة بغداد
مصادر عراقية: صواريخ كاتيوشا تستهدف السفارة الامريكية في بغداد ومنظومة الدفاع الجوي تتصدى بإطلاق النار
ناشطون يعلنون اعتقال النظام السعودي الشيخ حسين النمر من القطيف بعد يومين على اختفائه
رئاسة الوزراء السودانية: لجنة الحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا ستعود إلى العمل يوم الثلاثاء المقبل
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8 قتلى على الأقل وآلاف النازحين جراء عاصفة قوية ترافقها أمطار غزيرة شمال شرق الفيليبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
8 قتلى على الأقل وآلاف النازحين جراء عاصفة قوية ترافقها أمطار غزيرة شمال شرق الفيليبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيسة المفوضية الأوروبية: التلقيح ضد كوفيد-19 سيبدأ في 27 كانون الأول/ديسمبر في الاتحاد الأوروبي
الأمم المتحدة تعلن أن قوافلها للمساعدات الإنسانية بدأت تصل إلى إقليم تيغراي شمال اثيوبيا
الإعصار الضخم ياسا يهدد سواحل فيجي بأمواج يصل ارتفاعها إلى 16 مترا والسلطات تدعو المواطنين لمغادرة المنطقة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الوزير حسن: الحجر في المنزل خمسة أيام يسبقه حجر في الفندق لثلاثة أيام على أن يخضع الوافد قبل مغادرته لفحص pcr
منذ 12 mins
21 December، 2020
اللجنة العلمية
الوزير حسن
بريطانيا
كورونا
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