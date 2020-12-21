رد الطبيب الروسي ومقدم أحد البرامج التلفزيونية، ألكسندر مياسنيكوف، على مزاعم بعض الأطباء الأجانب بأن لقاح “طبيب روسي يكشف الفارق بين لقاحي “سبوتنيكv” و”فايزر” ضد كورونا” الروسي المضاد لفيروس كورونا “غير موثوق به”.

وأكد الطبيب، عبر قناته في “تلغرام” أنه لا ينوي أن ينضم إلى المناقشات الجارية حاليا حول مخلتف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ليرد على نقاد “سبوتنيك V” بالمثل فيقول إن اللقاح الأمريكي “سيء”، لكنه دعا نقاد اللقاح الروسي إلى نظرة أكثر موضوعية.

وأشار مياسنيكوف إلى أن اللقاح الذي طورته شركة “فايزر” الأمريكية (بالتعاون مع “بيونتيك” الألمانية)، تم تطويره خلال 11 شهرا فقط، وهي مدة زمنية قصيرة جدا، علاوة على أن تطويره جرى على مبادئ جديدة تماما، في حين تم تطوير لقاح “سبوتنيك V” بناء على ابتكارات تعود إلى العام 2002، أما سابقاته فتم إثبات فعاليتها بناء على نتائج تجارب سريرية.

ودعا الطبيب الروسي إلى وقف “حرب اللقاحات” وتركيز جهود المختصين في العالم كله على مكافحة الفيروس الفتاك.

المصدر: نوفوستي