هولندا تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا فيها

أعلنت هولندا أنها ستحظر الرحلات الجوية التي تقل مسافرين من المملكة المتحدة اعتباراً من الأحد، وذلك بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا. وقالت الحكومة في بيان في وقت مبكر الأحد، إن حظر السفر سيظل سارياً حتى الأول من كانون الثاني/يناير، مضيفة أنها تراقب التطورات وتدرس إجراءات إضافية فيما يتعلق بوسائل النقل الأخرى.

وأضافت هولندا أنه في أوائل كانون الأول/ديسمبر، كشفت عينات أخذت من حالة في البلاد عن نفس سلالة الفيروس الموجودة في المملكة المتحدة. وجاء الحظر بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء السبت، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها في البلاد أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70٪.

المصدر: روسيا اليوم