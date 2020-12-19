الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني : لم يعد هناك اي مدينة #إيرانية في دائرة اللون الأحمر فيما يتعلق باصابات فيروس #كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني : لم يعد هناك اي مدينة #إيرانية في دائرة اللون الأحمر فيما يتعلق باصابات فيروس #كورونا
منذ 2 ساعة
19 December، 2020
الرئيس روحاني
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