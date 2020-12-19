الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني : لم يعد هناك اي مدينة #إيرانية في دائرة اللون الأحمر فيما يتعلق باصابات فيروس #كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 19 2020 - 12:40

الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني : لم يعد هناك اي مدينة #إيرانية في دائرة اللون الأحمر فيما يتعلق باصابات فيروس #كورونا

منذ 2 ساعة 19 December، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة