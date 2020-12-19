التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الكرنتينا باتجاه شارل الحلو شمال بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2020 - 02:06

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الكرنتينا باتجاه شارل الحلو شمال بيروت

منذ 1 ساعة 19 December، 2020
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