جامعة كاليفورنيا الأميركية تبلغ الطلبة وأعضاء هيئة التدريس أنّ الدراسة يومي الخميس والجمعة ستكون عن بعد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 06:24

جامعة كاليفورنيا الأميركية تبلغ الطلبة وأعضاء هيئة التدريس أنّ الدراسة يومي الخميس والجمعة ستكون عن بعد

منذ 27 mins 2 May، 2024
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