بلدية الغبيري أحيت ذكرى استشهاد القنطار بإطلاق اسمه على شارع عمار: أعطى العدو الإسرائيلي درسا قاسيا

أحيت بلدية الغبيري الذكرى الخامسة لاستشهاد سمير القنطار بحفل تخلله إطلاق تسمية على شارع باسمه، بالقرب من السفارة الفلسطينية في الغبيري.

حضر الحفل النائب علي عمار، المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور عباس خامه يار، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، رئيس بلدية الغبيري معن خليل، رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور، وشخصيات ديبلوماسية وسياسية وثقافية واجتماعية.

بدأ الحفل بتلاوة للقرآن الكريم، فالنشيد الوطني، ثم كلمة لرئيس بلدية الغبيري شدد فيها على “خصوصية الشهيد في منطقة الغبيري وعلى مستوى الوطن العربي”، معتبرا أن “ما قدمه الشهيد سمير من تضحيات سجل في التاري”خ

من جهتها، أكدت زوجة القنطار الإعلامية زينب برجاوي التي أن هذا الشارع هو “من إرث سمير لطفله علي”، مؤكدة أنها ستربيه “على نهج والده الشهيد”.

وتلا الشاعر عادل خداج قصيدة زجلية عن المقاومة وحضور القنطار في خطوطها الأمامية ورفض التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

وأخيرا، شدد عمار على “حفظ مسيرة المقاومة من خلال تضحيات الشهداء”، لافتا الى أن “سمير أعطى العدو الإسرائيلي درسا قاسيا بدءا من فلسطين وصولا الى أرض سوريا”.

بعد ذلك، توجه الجميع لإزاحة الستارة عن اسم الشهيد القنطار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام