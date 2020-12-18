الطقس غدا السبت قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 18 2020 - 10:54

الطقس غدا السبت قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة

منذ 11 mins 18 December، 2020
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الجمعة قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

– الحال العامة: طقس مستقر يسطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

–  السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة و تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

–  الأحد: قليل الغيوم مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

–  الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع نشكل للضباب على المرتفعات .

–   درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 22 درجة فوق الجبال من 6 الى 14 درجة، في الداخل من 5 الى 15 درجة.

–   الرياح السطحية: متقلبة – ضعيفة الى شمالية – شرقية، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

–   الانقشاع: جيد على الساحل متوسط على الجبال بسبب الضباب.

–   الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70%.

–   حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

–   حرارة سطح الماء: 22 درجة.

–  الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

التعليقات

ذات صلة