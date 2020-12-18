الصحة العراقية: تسجيل 14 وفاة و1533 إصابة جديدة بكورونا و1916 حالة شفاء

كشفت وزارة الصحّة والبيئة ​العراقيّة، في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا​ في العراق، عن “تسجيل 1533 إصابة جديدة بـ”كورونا” و14 حالة وفاة، بالإضافة إلى 1916 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية”.

ولفتت إلى أنّ “مجموع الإصابات بمرض ​كوفيد 19​ وصل إلى 580449، من بينها 515321 حالة شفاء و12650 حالة وفاة”، موضحةً أنّ “مجموع الراقدين في العناية المركّزة بلغ 196”. وأشارت الوزارة إلى “أنّها أجرت 40433 فحصًا مختبريًّا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الكلّي للفحوصات منذ بداية تفشّي الوباء في البلد 4046571 فحصًا”.

المصدر: السومرية نيوز