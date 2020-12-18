مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: ما بثته الجديد عن تدخل الرئيس في التحقيق في جريمة المرفأ ادعاءات كاذبة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2020 - 00:02

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: ما بثته الجديد عن تدخل الرئيس في التحقيق في جريمة المرفأ ادعاءات كاذبة

منذ 1 ساعة 17 December، 2020
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية
لبنان

اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية  في بيان ان “محطة (الجديد) تواصل  اختلاق الروايات الكاذبة، وزج اسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بها، واخر هذه الروايات ما بثته مساء اليوم في مقدمة نشرتها الإخبارية عن تدخل رئيس الجمهورية في التحقيق في جريمة الانفجار في المرفأ وبخاصة في ما خص المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا.

واعتبر البيان إن هذه الرواية، كما سمتها محطة (الجديد) نفسها، لا أساس لها من الصحة، وهي من نسج خيال الفريق الذي يتولى يوميا بث الاخبار الكاذبة في هذه المحطة، ذلك ان رئيس الجمهورية لم يتدخل يوما في التحقيق الخاص بجريمة مرفأ بيروت لا من قريب ولا من بعيد،  وآن الآوان لمحطة (الجديد) ان تتوقف عن بث مثل هذه الادعاءات التي لم تعد تنطلي على احد والتي من شانها ان تؤثر سلبا على مجريات التحقيق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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