بوتين يعلن عن “عيدية” للأطفال بمناسبة رأس السنة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هبة مالية جديدة للأسر التي لديها أطفال، وقال إن العائلات التي لديها أطفال دون سن السابعة ستحصل على 5000 روبل لكل طفل قبل حلول العام الجديد.

وجاء إعلان بوتين خلال مؤتمر صحفي سنوي يجيب خلاله عن أسئلة المواطنين والصحفيين، بشأن مواضيع الساعة، بما في ذلك المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تطال حياة المواطن العادي.

وتأتي الخطوة لدعم العائلات الروسية في ظل أزمة فيروس كورونا، وكانت الحكومة الروسية قد خصصت نحو 4.6 تريليون روبل لدعم المواطنين والشركات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: روسيا اليوم