منظمة الصحة العالمية: سنساعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ بلقاحات ضد كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2020 - 13:34

منظمة الصحة العالمية: سنساعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ بلقاحات ضد كورونا

منذ 1 ساعة 17 December، 2020
شعار منظمة الصحة العالمية
أخبار دولية - العالم

قالت سوكورو إسكالانتي منسقة شؤون الأدوية في منظمة الصحة العالمية، إن هذه المنظمة ستكون قادرة على بدء توزيع لقاحات ضد فيروس كورونا في آسيا والمحيط الهادئ في أبريل 2021.
وذكرت أنه، سيتم تسليم اللقاحات من خلال COVAX، المشروع العالمي لمنظمة الصحة العالمية للترويج للقاحات ضد كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.
ونقلت وكالة AP، عن إسكالانتي قولها: “من المهم التأكيد على أن معظم، إن لم يكن كل، دول غرب المحيط الهادئ تشارك في مشروع COVAX. وكجزء من COVAX، نتوقع تسليم اللقاحات في الربع الثاني من عام 2021”.
وأوضحت أنه في الوقت نفسه، تعتمد بعض دول المنطقة، على عقودها الخاصة مع الشركات المصنعة للقاحات ضد فيروس كورونا.

المصدر: انترفاكس

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