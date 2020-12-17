الصحة العالمية تتوقع بدء التطعيم ضد كورونا في دول آسيا والمحيط الهادئ أواخر عام 2021

أعربت منظمة الصحة العالمية عن اعتقادها أن الوصول المبكر للقاحات ضد (كوفيد-19)، ليس مضموناً لدول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، موضحة أنه “على الأرجح ، سيبدأ في الوصول فقط في منتصف أو أواخر عام 2021”. ونقلت وكالة “رويترز”، عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية تاكيشي كاساي، قوله “إن تطوير لقاحات آمنة وفعالة هذا شيء، والشيء الأخر هو إنتاجها بكميات كافية وإيصالها إلى الجميع”.

من جانبها، أشارت منسق المنظمة في مجال الأدوية الأساسية والتقنيات الصحية سوكورو إسكالانتي، إلى أنه في بعض البلدان التي اشترت اللقاحات بمفردها، قد يبدأ التطعيم في الأشهر المقبلة، وفي حالات أخرى لا يُتوقع حدوث هذه العملية إلا في منتصف أو أواخر عام 2021. وقالت إسكالانتي “من المهم التأكيد على أن معظم إن لم يكن كل دول غرب المحيط الهادئ هي جزء من آلية “كوفاكس”، مضيفة أنه “في إطار “كوفاكس”، نتوقع أن يبدأ وصول اللقاحات في الربع الثاني من عام 2021”.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن “التطعيمات الجماعية لن توقف الفيروس وأن الحكومات بحاجة إلى اتباع نهج طويل الأجل تجاه هذه المشكلة”. وقال مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية باباتوندي أولوفوكوري “الفيروس يمضي قدمًا ، لذا يجب أن نواصل استجابتنا لضمان تنفيذه باستمرار”.

ووفقاً لأهداف منظمة الصحة العالمية، في إطار “كوفيكس”، يجب إيصال ما لا يقل عن ملياري جرعة من الدواء إلى أكثر من 90 دولة في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية بحلول نهاية عام 2021، مما سيسمح بتحصين 20 بالمئة من السكان الأكثر ضعفاً في هذه المناطق. هذا وذكرت الوكالة في وقت سابق، نقلاً عن وثائق داخلية، أن برنامج “كوفاكس” العالمي لتزويد البلدان الفقيرة بلقاح (كوفيد-19) معرض للفشل. وتوضح الوثائق الداخلية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين “غافي” الذي يدير البرنامج مع منظمة الصحة العالمية، نقص الأموال والمخاطر اللوجستية التي تهدد تنفيذه.

المصدر: سبوتنيك