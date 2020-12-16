حب الله استقبل وفدا فلسطينيا.. التطبيع طعنة بخاصرة الشعب الفلسطيني وخيانة لدماء الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2020 - 18:52

حب الله استقبل وفدا فلسطينيا.. التطبيع طعنة بخاصرة الشعب الفلسطيني وخيانة لدماء الشهداء

منذ 51 mins 16 December، 2020
مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله الحاج حسن حب الله
لبنان

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله حسن حب الله الاربعاء وفدا قياديا من “طلائع حرب التحرير الشعبية”، برئاسة عضو القيادة العامة وأمين سر الطلائع أحمد الشيخ، وتم خلال اللقاء البحث في آخر التطورات.

وشجب اللقاء “هرولة بعض الأنظمة العربية باتجاه العدو الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية”، وأكد أن “التطبيع طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني وخيانة لدماء الشهداء وعذابات الأسرى”، ودعا إلى “وحدة الموقف الفلسطيني واعتماد خيار المقاومة لكونها السبيل الوحيد لتحرير الأرض والمقدسات”.

وبالمناسبة، قال الشيخ “نؤكد دعمنا ووقوفنا بجانب الاخوة في المقاومة في ظل الحصار الصهيوأميركي للبنان وسوريا، وكل الشرفاء والأحرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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