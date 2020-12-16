حب الله استقبل وفدا فلسطينيا.. التطبيع طعنة بخاصرة الشعب الفلسطيني وخيانة لدماء الشهداء

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله حسن حب الله الاربعاء وفدا قياديا من “طلائع حرب التحرير الشعبية”، برئاسة عضو القيادة العامة وأمين سر الطلائع أحمد الشيخ، وتم خلال اللقاء البحث في آخر التطورات.

وشجب اللقاء “هرولة بعض الأنظمة العربية باتجاه العدو الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية”، وأكد أن “التطبيع طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني وخيانة لدماء الشهداء وعذابات الأسرى”، ودعا إلى “وحدة الموقف الفلسطيني واعتماد خيار المقاومة لكونها السبيل الوحيد لتحرير الأرض والمقدسات”.

وبالمناسبة، قال الشيخ “نؤكد دعمنا ووقوفنا بجانب الاخوة في المقاومة في ظل الحصار الصهيوأميركي للبنان وسوريا، وكل الشرفاء والأحرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام