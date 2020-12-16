الامام الخامنئي: شاهدتم ما الذي فعلته بكم اميركا ترامب واميركا اوباما فالعدوان لا ينحصر باميركا ترامب وحدها لكي تزول بزواله – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2020 - 12:48

الامام الخامنئي: شاهدتم ما الذي فعلته بكم اميركا ترامب واميركا اوباما فالعدوان لا ينحصر باميركا ترامب وحدها لكي تزول بزواله

منذ 6 mins 16 December، 2020
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