الإمام الخامنئي: علينا أن نكون اقوياء على كافة الصعد كي لا يطمع بنا الأعداء ولا يجرؤوا على العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2020 - 12:48

الإمام الخامنئي: علينا أن نكون اقوياء على كافة الصعد كي لا يطمع بنا الأعداء ولا يجرؤوا على العدوان

منذ 8 mins 16 December، 2020
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