الطقس غدا غائم والحرارة دون معدلاتها الموسمية والثلوج على 1800 متر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2020 - 11:18

الطقس غدا غائم والحرارة دون معدلاتها الموسمية والثلوج على 1800 متر

منذ 10 mins 16 December، 2020
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاربعاء غائما وماطرا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة وامطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد احيانا، ورياح شديدة تقارب الـ 70كلم/س خصوصا شمال البلاد، ويحذر من خطر تشكل السيول كما تتساقط الثلوج لتلامس ليلا الـ 1800 متر.

–   الحال العامة: منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ماطر وعاصف وينحسر تدريجيا اعتبارا من يوم الخميس.

الطقس المتوقع في لبنان:

–  الخميس: غائم مع بقاء درجات الحرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات وامطار متفرقة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، ويتحسن الطقس مساء.

–  الجمعة: غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية، ويتشكل الضباب على المرتفعات.

–  السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويتشكل الضباب على المرتفعات.

–  درجات الحرارة تتراوح : على الساحل من 10 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة، في الداخل من 7 الى 12 درجة.

–   الرياح السطحية: جنوبية – غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و50 كلم/س، تشتد احيانا لتصل الى 70 كلم/س خصوصا شمال البلاد.

–   الانقشاع: متوسط على الساحل سيء على الجبال.

–   الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90 %.

–   حال البحر: هائج.

–   حرارة سطح الماء: 22 درجة.

–  الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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