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December 16 2020 - 05:12

زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعو زملاءه لعدم الاعتراض على نتيجة الانتخابات

منذ 1 ساعة 16 December، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

طالب زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي، كبار نوابه الأعضاء الجمهوريين بالمجلس بعدم الانضمام إلى أي أعضاء زملاء في مجلس النواب قد يعترضون على نتائج انتخابات الرئاسة.

وهنأ ميتش ماكونيل، الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كاملا هاريس على فوزهما، وذلك في تصريحات في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، بعد يوم من تأكيد المجمع الانتخابي فوز بايدن بانتخابات الثالث من نوفمبر.

وسيجتمع الكونغرس في السادس من يناير للتصديق على القرار، حيث من شبه المؤكد أن يفشل أي جهد من هذا القبيل من جانب الجمهوريين للاعتراض على نتيجة الانتخابات، نظرا لأنه سيتطلب موافقة مجلسي الكونغرس، بما في ذلك مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

المصدر: وكالة رويترز

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