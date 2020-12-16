إصابة العشرات من عناصر الشرطة الاوكرانية في اشتباكات مع محتجين على العزل العام

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن أحد أفراد الشرطة فقد الوعي نتيجة تعرضه للضرب كما أصيب 40 آخرون يوم الثلاثاء خلال اشتباكات بين الشرطة وآلاف المحتجين على العزل العام.

وخلال مظاهرة لرواد أعمال وممثلي شركات صغيرة في ميدان الاستقلال في كييف، اندلعت اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين بعد أن حاول محتجون نصب خيام.

وقالت الشرطة في بيان: “ضُرب رجل شرطة على رأسه وفقد الوعي. وأصيب 40 آخرون بحروق في العين” بسبب الغاز.

وفي بيان منفصل قالت الشرطة إن 3 ضباط نقلوا إلى المستشفى للعلاج بعد هجوم مجموعة من المخمورين عليهم.

وأعلنت الحكومة الرئيس عن إجراءات عزل عام مشددة في مختلف أنحاء البلاد سيتم تطبيقها في يناير لمكافحة انتشار كوفيد-19 في أعقاب قفزة في عدد حالات الإصابة في الآونة الأخيرة.

وتشمل إجراءات العزل العام الجديدة إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية ومراكز الترفيه ومنع التجمعات، وتسري من الثامن إلى 24 من يناير.

المصدر: وكالة رويترز