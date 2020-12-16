ستولتنبيرغ: نأسف لفرض دول الناتو عقوبات على بعضها البعض

أعرب الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، عن أسفه لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد تركيا وهي عضو في الحلف، وكذلك لقرار أنقرة الذي أدى إلى هذه العقوبات.

وقال ستولتنبيرغ خلال موجز صحفي عقده في بروكسل، اليوم الثلاثاء: “آسف لأننا وجدنا أنفسنا في وضع اضطرت فيه دول الناتو لفرض عقوبات بعضها ضد البعض، كما تقلقني تبعات القرار التركي اقتناء منظومة إس-400 الروسية المضادة للطائرات والصواريخ”.

وتابع: “إنه قرار حكومة قومية لكن منظومات إس-400 غير متطابقة مع أنظمة الناتو”.

يذكر أن حجة عدم التطابق التقني بين منظومة “إس-400” الروسية ومنظومات حلف شمال الأطلسي تبقى إحدى أهم الحجج التي وجهتها بروكسل إلى أنقرة في محاولة إقناعها بالتخلي عن الصفقة مع موسكو. ولم تشرح قيادة الحلف حتى الآن كيفية دمج منظومات روسية أقل تطورا، وهي منظومات “إس-300” التي تتسلح بها اليونان، في أنظمة الناتو.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، وثلاثة مواطنين أتراك آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية، وذلك على خلفية اقتناء أنقرة منظومات “إس-400” الروسية.

المصدر: وكالات