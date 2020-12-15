تشاووش أوغلو: سياستنا الخارجية فرضت عدم تخطي تركيا أو إرغامها في ملفات المنطقة

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن “سياسة بلاده الخارجية فرضت عدم تخطي تركيا أو إرغامها في ملفات المنطقة”.

وفي تصريح له، قال تشاووش أوغلو: “سياستنا الخارجية الفاعلة، جعلت من غير الممكن اتخاذ خطوات في ملفات مثل سوريا وليبيا وشرق المتوسط والقوقاز وأفغانستان والعراق بدون تركيا، أو رغما عنها”. وأضاف: “تركيا تلوي الأذرع التي تواجهها شرقي المتوسط”.

وتابع: “تركيا أصبحت رمزا عالميا في الوساطة”.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية مساء الاثنين، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

وقال موقع وزارة الخزانة إن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن واشنطن أوضحت لتركيا على أعلى المستويات أن شراء منظومة “إس-400” سيعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية وأفرادها للخطر.

وحث بومبيو تركيا على حل مشكلة “إس-400” على الفور بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة الاناضول