الإمارات ترصد نحو 1100 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الاثنين، عن رصد 1092 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الفائتة؛ ليبلغ إجمالي الحالات 186041.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. كما أعلنت الوزارة، بحسب موقعها الإلكتروني، عن وفاة مصاب بفيروس بسبب تداعيات المرض؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 618 حالة. كما سجلت الوزارة شفاء 670 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض؛ ليصبح مجموع حالات الشفاء 164349.

وتأتي الإمارات في المركز الخامس على قائمة حالات فيروس كورونا المستجد الخاصة بالدول العربية؛ كما تأتي في المركز 44 على قائمة الحالت لجميع دول العالم.

المصدر: سبوتنيك