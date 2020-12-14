المستوطنون يحرقون 400 شجرة زيتون جنوب مدينة الخليل

أقدم مستوطنون، مساء الأحد، على إضرام النيران في أرض فلسطينية مفتوحة جنوبي الضفة الغربية، ما أدى إلى إحراق نحو 400 شجرة زيتون.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام أفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، أن مجموعة من مستوطني مستوطنة “متسبي يائير”، هاجمت حقول المواطنين في منطقة “خلة الضبع” بـ”مسافر يطا” (جنوبي مدينة الخليل).

وأضاف أن”المستوطنين ألقوا أجساما مشبوهة أدت إلى اشتعال النيران في مساحات شاسعة، واحتراق ما يزيد على 400 شجرة زيتون، لعائلة الدبابسة”.

وأشار إلى” إخماد طواقم الدفاع المدني والأهالي النيران قبل وصولها لمنازل المواطنين”.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام