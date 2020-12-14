النائب إيهاب حمادة للمنار: مصرف لبنان والمصارف وضعوا شروطا التفافية خلال تطبيق قانون الدولار الطلابي

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة ان “القطاع التربوي في لبنان يعاني من هشاشة وبُعد طرق وسبل معالجة المشاكل عن الواقع”، لافتاً في حديث لقناة المنار ان” الدولة اللبنانية لا تولي القطاع التربوي أي اولوية”.

واشار النائب حمادة في حديثه ان “الجامعات التي رفعت أقساطها اليوم هي نفسها من رفع شعارات رنانة خلال فترة الحراك”، معتبراً ان “زيادة الأقساط في الجامعات يعد مخالفة لنصوص قانونية في لبنان”، داعياً “لإعداد مشروع قانون يلزم الجامعات باعتماد العملة الوطنية في اقساطها”.

واوضح ان ” ما تقوم به الجامعات الخاصة يعد في القانون نيلا من مكانة الدولة المالية”، كاشفاً ان “مصرف لبنان والمصارف وضعوا شروطا التفافية خلال تطبيق قانون الدولار الطلابي”، مضيفاً “لن نترك أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج وسنواصل معركتنا التشريعية والقانونية لتحقيق مطالبهم”.

المصدر: موقع المنار