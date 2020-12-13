للذين يعانون من انخفاض ضغط الدم.. هذه كمية الملح التي يجب ان يتناولوها

يعاني العديد منكم من انخفاضاً في ضغط الدم، والذي في حال حدث بشكلٍ غير طبيعي يمكن ان يسبب الدوخة والإغماء. في الحالات الشديدة، يمكن أن يهدد انخفاض ضغط الدم الحياة. تعتبر قراءة ضغط الدم التي تقل عن 90 ملم من الزئبق للرقم العلوي (الانقباضي) أو 60 ملم زئبقي للرقم السفلي (الانبساطي) انخفاض ضغط الدم بشكل عام. ولكن، هل من الممكن ان يستفيد المريض في حال تناول الملح؟

هل الملح يرفع الضغط المنخفض؟

في الواقع ان تناول الملح عندما تعانون من انخفاض في ضغط الدم يساعد كثيراً على رفعه معدلاته. ولكن هذا لا يعني ان تتناولوا الأطعمة شديدة الملوحة، ولكن الكمية القليلة التي يحتاجها الجسم ما يساعد على تعزيز توازن صحيّ في ضغط الدم. لذلك، هناك كمية معينة من الملح يحتاجها الجسم تناول الملح مع طعامكم وتجنب تناول وجبات خالية من الملح إذا كنتم تعانون من انخفاض ضغط الدم.

من هنا، وعندما تعانون من انخفاض في ضغط الدم، احرصوا على الجمع بين الملح الوردي والملح الأبيض. اطلبوا من طبيبكم تحديد لكم مقدار الملح الآمن بالنسبة لكم في يوم واحد.

وتذكروا انه وفقاً لتوصيات جمعية القلب الأميركية American Heart Association، من المهم عدم تناول اكثر من 1500 ملغ يومياً من الصوديوم، في حين ان ملعقة صغيرة من الملح توفر حوالي 2400 ملغ من الصوديوم.

ما هي طرق علاج الضغط المنخفض الأخرى؟

شرب المزيد من الماء

تزيد السوائل من حجم الدم وتساعد على منع الجفاف، وكلاهما مهم في علاج انخفاض ضغط الدم. من هنا، احرصوا على شرب ما لا يقلّ عن اكوابٍ من الماء في اليوم لتجنب الضغط المنخفض.

الجوارب الضاغطة

يمكن أن تساعد الجوارب المرنة المستخدمة بشكل شائع لتخفيف الألم والتورم في الدوالي في تقليل تجمع الدم في ساقيكم. بعض الناس يتحملون أربطة البطن المرنة أكثر من الجوارب الضاغطة.

الأدوية

يمكن استخدام العديد من الأدوية لعلاج انخفاض ضغط الدم الذي يحدث عند الوقوف (انخفاض ضغط الدم الانتصابي). على سبيل المثال، غالباً ما تستخدم الادوية التي تحتوي على مركب فلودروكورتيزون، الذي يزيد من حجم الدم، ويعالج انخفاض ضغط الدم.

المصدر: وكالات