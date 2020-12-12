سويسرا تفرض عقوبات على مسؤولين كبار في بيلاروس على رأسهم الرئيس لوكاشينكو

أعلنت الحكومة السويسرية عن فرض عقوبات على مسؤولين كبار في بيلاروس على رأسهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وأكد مجلس الحكم الفدرالي السويسري أن “العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الجمعة تشمل 15 شخصية في بيلاروس بينهم لوكاشينكو”، مشيرا إلى أن “سويسرا تنضم بذلك إلى القرار الذي تبناه الاتحاد الأوروبي في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني”.

واضاف المجلس أن “هؤلاء المدرجين على القائمة السوداء يتحملون المسؤولية عن استخدام العنف والاعتقالات التعسفية بعد انتخابات الرئاسة البيلاروسية التي نظمت في أغسطس/آب الماضي”، وأوضح ان “الإجراء يقضي بمنع المدرجين على قائمة العقوبات، وبينهم نجل الرئيس ومستشاره للأمن القومي فيكتور لوكاشينكو، من دخول الأراضي السويسرية وتجميد أصولهم المصرفية”.

كما قررت الحكومة السويسرية فرض حظر على تصدير المعدات العسكرية والسلع التي قد تستخدم في أعمال القمع داخل بيلاروس، مذكرة بأن الاتحاد الأوروبي سبق أن فرض حظرا مماثلا عام 2011.

المصدر: روسيا اليوم